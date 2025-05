Áll a bál: Meghan Markle újabb botrányt kavart a brit királyi családban

Újabb feszültség alakult ki a brit királyi családban, miután Meghan Markle egy ajándékkísérő kártyán ismét használta a "HRH" (Her Royal Highness, azaz Őfelsége) címet, annak ellenére, hogy annak használatára 2020 óta, amióta faképnél hagyta férjével, Harry herceggel együtt az uralkodócsaládot, nem jogosult. A vita egy podcastban bemutatott ajándékkosár kapcsán robbant ki, amelyet Meghan küldött Jamie Kern Lima vállalkozónak.

A kísérőkártyán ez állt: "With the compliments of HRH The Duchess of Sussex", azaz

Őfelsége, Sussex hercegnéje üdvözletével.

Ez a lépés számos királyi szakértő és kritikus szerint sérti a korábbi megállapodást, és tiszteletlenség a néhai II. Erzsébet királynő irányába is.

A királyi családhoz közeli források szerint Vilmos herceg, a trón várományosa különösen felháborodott az eset miatt, és tervezi, hogy királyként végleg megfosztja Harry herceget és Meghant a HRH címtől. Bár III. Károly király eddig nem tett lépéseket az ügyben, Vilmos állítólag határozottan fellépne a címek visszavonása érdekében. ​

Meghan Markle 2020 óta nem használhatná a címét

Meghan és Harry 2020-ban jelentették be, hogy visszalépnek a királyi család aktív tagjaként betöltött szerepüktől, és az Egyesült Államokba költöztek. Bár hivatalosan megtartották HRH címeiket, megállapodtak abban, hogy nem használják azokat semmilyen formális vagy kereskedelmi célra. ​

A jelenlegi vita ismét ráirányította a figyelmet a királyi család és a Sussex hercegi pár közötti feszült viszonyra, valamint arra, hogy milyen nehézségekkel jár a királyi kötöttségektől való elszakadás és az új élet kialakítása.​

A Buckingham-palota egyelőre nem kommentálta az ügyet.