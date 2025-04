„Meghan és Harry pénzőrültek és katasztrófaturisták” – mondja a néhai hercegnő Diána volt barátja

Sussex hercege és hercegnéja „katasztrófaturisták” lettek, míg Harrynek „hiányzik, hogy herceg legyen, mert jó volt benne” – mondta a Vanity Fair korábbi szerkesztője és Diána néhai hercegnő barátja.

Fotó: AFP

A New York-i, 71 éves Tina Brown azt állította, hogy Harry herceg örömét lelte korábbi pozíciójában, és sikeresen beilleszkedett a királyi családba. A The Telegraphfal folytatott beszélgetésben Brown kifejtette: „Tényleg tudja, hogyan kell eljátszani a herceg szerepét. Azt hiszem, nagyon szereti. Ez az, ami olyan ironikus. Egy darabig azt hitte, hogy nem, mert a Palota unalmas és nyomasztó és így tovább. Most már néhány éve nélkülük él, és szerintem nagyon hiányzik neki, hogy herceg legyen, mert jó volt benne.”

A 71 éves újságíró, aki korábban a Tatler főszerkesztői szerepét is betöltötte, hozzátette, hogy Harry jótékonysági törekvéseinek hatása most már korlátozott a híresség státusza miatt. Sussex hercegének és hercegnéjának nyilvános szereplése már nem átütő, és „katasztrófaturisták” lettek – állította Brown.

Példaként hozta fel a pár januári Los Angeles-i látogatását, ahol elvileg a pusztító tűz áldozatait segítették volna, ám Meghan csak a saját PR-jére és imidzsére figyelt.

Brown azt állította, hogy Harry tisztában van azzal, hogy „katasztrófaturistává” válik, és hozzátette: „Azt hiszem, Harry nagyon érzi ennek a súlyát. De nyilvánvalóan hűséges a feleségéhez.”

Jöhet a megbékélés?

Az interjú egy másik részében Brown elmondta gondolatait arról, hogy szóba jöhet-e valaha a királyi megbékélés. Noha úgy gondolja, hogy Harry nyitott lehet családi kapcsolatainak újraélesztésére, ugyanez nem mondható el a walesi hercegről – mondta.

Brown azt állította, hogy Harry Spare című könyve, amelyet szerinte a montecitói házaspár „pénzéhsége” vezérelt, kizárta az újraegyesülés lehetőségét Vilmos herceg oldaláról, a könyvben a királyi családdal kapcsolatos sértő állítások miatt.

Az interjú azután történt, hogy Harry herceg és Meghan Markle szerdán New Yorkban emlékművet állított fel, amelynek célja „az internetes károk miatt elveszett gyermekek életének tisztelete”.