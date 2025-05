Kárpáti Rebeka most elárulta: ilyen számára az ideális randihelyszín

A csajoknak is azt mondtam, hogy amikor csak lehet, nem csak jó időben, hétvégén ki lehet jönni, szerintem szuper program mindenkinek! Mert az, hogy eljössz, teszel valamit ezekért a gazdira váró kutyusokért, akik semmiről nem tehetnek, az mindenkinek sokat ad, nekik is, nekünk is, pótolhatatlan élmények! Jó családi program, a gyerekeknek sosem lehet elég korán tanítani az állatok szeretetét. És nagyon jó randiprogram is lehet, kijöttök ketten, meglátjátok, hogy tudtok együtt kutyát sétáltatni, és itt rögtön kiderül, hogy a férfi vagy a nő hogy reagál az állatokra, ami mindig nagyon beszédes!