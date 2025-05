Ezért motyog néha magában Kajdi Csaba

Kajdi Csaba influenszer és modellügynökség vezető elárulta, hogy gyakran kommentálja az eseményeket akkor is, ha egyedül van. Legyen szó bevásárlásról vagy otthoni filmezésről, gondolatait nem mindig tartja meg magának.

Kajdi Csaba szerint ez teljesen normális dolog Fotó: 95.8 Sláger FM

Nem mondanám, hogy magamban beszélek, inkább csak szeretek hangosan gondolkodni. Előfordul, hogy a boltban is, ahogy nézelődöm jönnek a gondolatok egy-egy termék kapcsán. Persze akkor nem mondom ki nagyon hangosan, de azért pörög az agyam

– fogalmazott Kajdi, aki szerint ez egy természetes működésmód. A magányos mozizás során pedig előfordul, hogy hangosan véleményezi a látottakat:

Ha nézek egy filmet otthon, akkor van, hogy hangosan kimondom a véleményem, hogy ez vagy az mekkora hülyeség, de a veszekedéseket is képes vagyok lemodellezni. Azokat is el szoktam képzelni, hogy hogyan fog lezajlani, mit mond majd a másik. Általában vág az elmém mindig

Kajdi szerint ebben semmi különös nincs, sőt, a gyerekek játék közbeni viselkedése is hasonló. Azt is elárulta, hogy fiatal korában rengeteget úszott – napi 5-6 kilométert is –, és ilyenkor gyakran beszélgetett magával fejben. Ez az idő nemcsak meditálásra, de tanulásra is kiválóan alkalmas volt: verseket memorizált, évszámokat rögzített.

