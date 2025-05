A Házasság első látásra sztárja egy év után tálalt ki volt feleségéről: „Nagyon utáltam Bogit”

A Házasság első látásra 1. évadában Geri és Bogi kapcsolatát is végigkövethettük, de sajnos a házasságukból nem lett szerelem. A válás után a pár jó viszonyban köszönt el egymástól, az egykori feleségre pedig azóta a boldogság is rátalált. Geri most Kamarás Norbi és Király Peti Kikapcs című podcastjében mesélt a műsorról, ahol a exfeleségével kapcsolatban is igen meglepő véleményt fogalmazott meg.

A Házasság első látásra Szandavári Gergője kitálalt volt feleségéről (Fotó: Ripost)

Bár eddig úgy tűnt, a Házasság első látásra Bogija és Gerije között nem volt viszály a szakítást követően, most úgy látszik, talán mégsem olyan jó viszonyban váltak el, mint gondoltuk. A volt férj kiteregette a szennyest.

„Amikor Bogi besétált, akkor nekem tetszett, bár nem szeretem a szőkéket, de nem volt vele gond, meg vagány is volt. Legalábbis ezt gondoltam először... Aztán nem igazán adta önmagát, izgult is, és ez elég nehéz volt. Nekem rettentő nagy türelmem van, de a műsor feléig azt éreztem, hogy hiába tettem bármit, hogy megismerkedjünk, ő falakat húzott” – kezdte azzal, amit a műsorban is láthattak a nézők.

A Házasság első látásra sztárja néhány sosem hallott titkot is elárult

Gergő most olyasmit is elárult a kapcsolatukról, amit korábban még sehol sem mondott el.

Én az elején nagyon utáltam Bogit, de tényleg. Ibizán, a nászutunkon mondtam is, hogy valamit csináljanak ezzel a nővel, mert ennek semmi se jó. Az volt a baj, hogy a tengerben hínár van, vagy kiakadt, hogy ruhában feküdtem az ágyban

– vallotta be őszintén.

„Bogi nagyon kettős személyiség, ezért nagyon nehezen találtam meg az utat hozzá. Volt olyan, hogy reggel felkelt és sírt, azt sem tudta miért. Hiába volt egy tök jó napunk, például jetskiztünk, ami mondjuk a TV-ben nem ment le, de nagyon jól éreztük magunkat, utána mégis ilyen volt” – mesélte.

A Házasság első látásra Bogi és Geri számára nem hozott szerelmet, de barátságot igen (Fotó: Polyak Attila)

Geri és Bogi kapcsolata végül rendeződött

Mindezek ellenére persze nem volt hazugság az, hogy jó viszonyban váltak el, ugyanis a pár végül megtalálta a közös hangot, és barátok maradtak.

Végül egyébként nagyon megszerettem, ahhoz képest amennyire utáltam az elején különösen, és tartjuk is a kapcsolatot. Sőt, a műsor után nagyon sajnáltam is azokért, amiket kapott

– mondta Geri.