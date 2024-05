Házasság első látásra: új nő bukkant fel Geri oldalán, elszabadultak az indulatok

Végtelenül türelmes, együttérző és arany szívű pasiként ismerhették meg a nézők Gerit, a Házasság első látásra című reality egyik főszereplőjét. Tény, hogy Bogi mellett nem volt könnyű férjnek lennie, de végig helyt állt a hat hetes kísérlet során, s bizony nem rajta múlt, hogy végül válással ért véget számukra a nagy kaland. Ám úgy tűnik, hogy amire Bogi nem volt képes, arra Geri rajongói igen! A fiatalember egy másik műsorból ismerős nővel közös képet tett ki az Instagram-oldalára, ám a kommentszekcióban pillanatok alatt elszabadult a pokol, így Geri, életében először nem csak törölte az erős hozzászólásokat, de korlátozta is a kommentelés lehetőségét.

Gerinél kiverték a biztosítékot a rajongók (Fotó: Ripost)

A közös fotón Geri mellett az a Mártoni Edina látható, aki számos műsorból ismerős lehet a nézőknek, legutóbb A nagy Ő-ben Jákob Zoli kegyeiért szállt versenybe, ám alulmaradt.

Hogy vajon barátságról vagy esetleg többről van szó kettejük között, ez egyelőre kérdés, ugyanakkor többen is óva intették a Házasság első látásra című műsor egyik nagy kedvencét Edinától, aki kapott hideget és meleget is, mielőtt Geri úgy döntött, hogy ez így nem mehet tovább és komoly cenzúrát vezetett be az Instagram-oldalán. Ilyesmire egyébként korábban még nem volt példa, pedig Szandavári Gergely 2020 augusztusa óta változó rendszerességgel tesz ki tartalmakat.

Geri és Edina – ismerősök, haverok, barátok vagy többről van szó? Te mit gondolsz a közös képük láttán?