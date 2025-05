Furcsa kijelentést tett az Exatlon nemrég szült győztese: „Sosem rajongtam igazán a gyerekekért”

Egy pillanat alatt megszerették a nézők a nagy mosolyú, tiszta szívű rendőrnyomozót a TV2 sport-reality műsorában. Az Exatlon sztárja elképesztő akaraterőről és ügyességről mutatott nap, mint nap példát a dominikai kőkemény akadálypályákon, a második évadban ő is lett a női győztes, az All Stars szériában is csak Szente Gréti tudta legyőzni. A kick-box világbajnok pár hónappal ezelőtt jelentette be, hogy édesanya lett, ami alapjaiban megváltoztatta az életét.

Az Exatlon női győztese hat hónappal ezelőtt édesanya lett Fotó: TV2

Az Exatlon győztesét megváltoztatta az anyaság

Busa Gabriella mindig is szűkszavúan nyilatkozott magánéletéről, de követői nagy örömére gyakran enged betekintést számukra közösségi oldalán, hogy mi történik éppen vele. Az Exatlon sztárja Instagram-oldalán jelentette be azt is, hogy szerelme megkérte a kezét a Maldív-szigeteken, majd azt is, hogy kisbabát vár, aki október 30-án meg is született. A gyönyörű édesanya most Anyák napja kapcsán írt megható sorokat kislányával kapcsolatban.

„Az első anyák napja a másik oldalról” - kezdte Insta-oldalán Busa Gabi.

Aki ismer, tudja, hogy sosem rajongtam igazán a gyerekekért. Egészen mostanáig, amíg meg nem született Viktória! A szeretet egy teljesen új dimenzióját ismertette meg velem, ami úgy érzem, napról napra csak fokozódik. Ámulattal figyelem, ahogy fokozatosan nyílik ki számára a világ, ahogy egyre ügyesebb, egyre érdeklődőbb a környezete felé. Egy igazi kis mosolybomba, akiért nem lehetek elég hálás.

Félelmei voltak a szülés után

A mindig nagyon magabiztos, a sportban és munkában is nagyon sikeres Busa Gabi azt sem hallgatta el követői elől, hogy bizony ő is félt.

„Voltak félelmeim, hogy hogy fogom tudni életben tartani ezt a kis védtelen, magatehetetlen csöppséget, de annyira jól összerakott minket a természet, hogy tényleg működnek az anyai ösztönök és minden jön magától, egyszerűen tudja, érzi az ember, hogy mikor mit kell csinálni.”