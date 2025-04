Különleges családi fotókon mutatta meg Vasvári Vivien, mekkora most a terhespocakja

❤️Drága kisfiam,



Te vagy a negyedik csodám, a szívem újabb darabja, aki hamarosan a karjaimba érkezik. Már most érzem, hogy különleges helyed van a családunkban, a szeretetünk már előtted is végtelen volt, de te még inkább kitágítod ezt a határt. ❤️



Ahogy testvéreid mosolyát látom, tudom, hogy te is hozzájuk tartozol egy újabb ragyogó fény vagy a szívünk egén. ❤️ Minden apró mozdulatoddal emlékeztetsz arra, hogy az élet legnagyobb ajándéka a család, és te leszel az a kis lélek, aki még teljesebbé teszi ezt a boldogságot. 🙏🏻❤️



Ígérem, hogy mindig melletted leszek, óvlak, tanítalak, és megmutatom neked a világ szépségeit. Szeretlek most és mindörökké, a legmélyebb szívemből. ❤️



Végtelen szeretettel, anya. ❤️