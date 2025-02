Vasvári Vivien: „Ötletem sincs, hogy fogják hívni”

Vasvári Vivien, jelenlegi nevén Bodnár Vivien és férje, Zsigmond második közös gyermekét várja. Mindkettőjük 2-2 gyermekkel érkezett a korábbi házasságából, így ez a kisfiú a hatodik gyerkőc lesz, akit közösen nevelnek majd.

Vasvári Vivien férje éppen Amerikában forgatta az első, saját üzleti reality műsorukat, amikor Vivit orvoshoz kellett vinni: így tudták meg, hogy babát vár

(Fotó: Máté Krisztián)

Vasvári Vivien gyerekei külön alszanak

Vasvári Vivien Instagram-sztorijában válaszolt őszintén a rajongói kérdésekre, többek között arra, hogy nem ért egyet a babával való együtt alvással, még abban az esetben sem, ha a baba beteg. Neki is megvan ugyanis a saját szobája, amit megszokott és Vivi alkalmazkodik ehhez, vagyis bent marad a babával addig, ameddig csak igényli.

A modell korábban a Borsnak adott interjújában részletesen kifejtette, hogy szerinte mindenkinek jobb úgy, ha saját tere van.

Mi úgy alakítottuk ki, hogy a babák külön szobában lesznek, míg a nagyobb gyerekeknek két közös szobájuk van. Imádnak együtt aludni, így ez tökéletesen működik. Colin már külön szobában van, és a legkisebb baba is külön szobát kap majd. Soha egyik gyermekünk sem aludt velünk, mert hiszem, hogy mindenkinek jobb, ha saját tere van: a babáknak is, mert így nyugodtabban alszanak, és nekünk, felnőtteknek is, mert ez segíti a pihenést és a kiegyensúlyozott mindennapokat.

Vasvári Vivi elárulta, hogy a szoptatással kapcsolatban most lesznek gondjai, mivel már korábban megcsináltatta a mellét. A csinos anyuka gyerekei, Ariana több hónapig, Edward 3-4 hétig, Colin pedig csak 1 hétig volt anyatejes. Most viszont nem fog tudni szoptatni a szilikon miatt, mert mint írja, a kicsi szilikonnal még nem volt gond, azóta viszont háromszor cserélte nagyobbra, így az anyatej már Colinnál sem tudott kiterjeszkedni és folyamatosan fájt neki.

Vivi egyik követője afelől érdeklődött, hogyan sikerült feldolgoznia a csalódást, hogy nem kislány lesz a baba, amire a sztáranyuka őszintén bevallotta, hogy nem volt csalódott, különben is, még fiatal, van jó pár éve, hogy legyen egy kislányuk is. Hogy Viviék vállalnak-e még közös gyereket, egyelőre nem tudni, ez a jövő zenéje, mindenesetre a név terén már most is gondban vannak. Vagyis, még meg sem született Vasvári Vivien legkisebb babája, máris feladta a leckét a szüleinek. Ahogy a sztáranyuka fogalmazott a kiírásában: „Ötletem sincs, pedig már nem sok van hátra.”