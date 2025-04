Könny szökött a rajongók szemébe: sorstársai nevében szólalt fel Palácsik-Ráthonyi Tímea

Palácsik-Ráthonyi Tímea hosszú, fájdalmakkal és küzdelmekkel teli utat járt be, mire valóra vált a legnagyobb álma, és édesanya lett. Andy Vajna özvegye új férje, Ráthonyi Zoltán oldalán talált rá ismét a boldogságra, kisfiuk, Ben pedig nemrégiben béranya segítségével jött a világra. És, ha mindez nem lenne elég ok az örömre, kiderült, hogy az üzletasszony maga is gyermeket vár, így a kis családjuk hamarosan igazán teljessé válik.

Palácsik-Ráthonyi Tímea / Fotó: Markovics Gabor

Mindazok után, amiken keresztülment, nem is csoda, ha Tímea úgy érzi, tennie kell valamit azokért a sorstársaiért, akiknek hasonló nehézségekkel kell szembenézniük, mint neki annak idején. A sztáranyuka nemrég az Instagram-oldalán osztott meg egy pocakos fotót, a posztjában pedig egy gyűjtésre hívta fel a figyelmet, amely a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája számára indult.

A cél egy precízebb laparoszkópos eszköz beszerzése, amellyel még eredményesebben kezelhető a meddőség egyik leggyakoribb oka, az endometriózis. Nagyon örülnék, ha minél több ismert hölgy is csatlakozna a kezdeményezéshez

- magyarázta el a bejegyzésében Tímea, aki arra biztatta a követőit, mindamellett, hogy a támogatásukkal járuljanak hozzá a jó célhoz, osszák is meg minél több emberrel.

Nagyon köszönöm a hölgytársak/ sorstársak nevében!

- zárta a posztját az üzletasszony.