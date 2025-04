Oroszlán Szonja lóterapeutaként: „Olyan jól sikerült kiválasztanom ezt a második hivatást...”

Oroszlán Szonja élete alaposan megváltozott az elmúlt években. Gyermekkori vágyát teljesítette azzal, hogy lóterapeuta lett. A filmezéssel, színházi darabokkal sem hagyott fel, és bőven kap szerepeket, ám elmondása szerint jelenleg azt is rendkívül élvezi, amikor az állatokkal lehet a szabadban.

Oroszlán Szonja gyermekkora óta rajong az állatokért, különösen a lovakért: mára lóterapeuta végzettséget szerzett (Fotó: Markovics Gábor)

Oroszlán Szonja lóterapeutaként is boldog

Szonja az állatorvosi asszisztensi képzés elvégzése után megismerkedett az amerikai licencen alapuló „Masterson Method” módszerével, melynek gyakorlati alkalmazója lett Magyarországon – úgy tudni, rajta kívül hazánkban csak egyetlen ember foglalkozik ilyen komplex kezeléssel.

A Valami Amerika színésznője tehát ideje egy részében terápiás lovakat kezel, többek között a Masterson-metódussal, ami lényegében egyfajta ló-gyógytorna, ahogy Szonja fogalmaz: át- és kimozgatás, blokk-oldás, stresszpont-kezelés és akupresszúra használata. A színésznő magabiztos mozdulatokkal érinti meg a több mázsás állatokat, emelgetve akár lábaikat, vagy ér a nyelvükhöz! Utóbbiban ugyanis olyan izom van, mely a nyak-, szügy-, has- és belsőcomb izmaival áll összeköttetésben.

„A lovak nagyon érzékenyek, nehéz a bizalmukba férkőzni, alapvetően menekülő állatok. Mindentől, amitől nem érzik magukat biztonságban, onnan menekülnek. Amikor elérjük a lovaknál, hogy bízzanak bennünk, az hatalmas lépés. Hat méterről megérzik a szívdobogásunkat. Én beszélek hozzájuk: kommunikálok szóval is, de az egész metódust végig tudnám csinálni velük némán is! Szándékokat érzékelnek, gondolatokat megéreznek. Hatodik érzékük van!” – fogalmazott Oroszlán Szonja a TV2 kamerái előtt, hozzátette:

„Segíthetnek az embereknek feszültséglevezetésben, már csak az érzés is, állni egy hatszáz kilós lény mellett, ami puha, jó illatú…”

„Olyan jól sikerült kiválasztanom ezt a második hivatást...”

Végül beismerte:

„Én most sokkal jobban élvezem a terapeuta énemet, pedig van sok színészi feladatom is. Többnyire külföldi filmekbe választanak ki, a magyarok nem igazán szeretnek velem dolgozni… Illetve vannak irodalmi estek és egy-két tévéműsor, amit elvállalok, ha van kedvem. De olyan jól sikerült kiválasztanom ezt a második hivatást: egész nap a szabad levegőn vagyok állatokkal, és úgy osztom be az időmet, ahogy én akarom.”