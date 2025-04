Leverte a víz a magyar énekesnőt, amikor orvosa váratlan hírt közölt vele a terhességéről

Kozma Orsi többek között a '90-es évek végén a Jazz+Az és a Cotton Club Singers bájos énekesnőjeként vált ismertté, de ma már nemcsak a színpadon, hanem otthon is sztár: ikerlányai, Anna és Sára édesanyjaként új kihívásokkal néz szembe. A Három igazság legfrissebb epizódjában őszintén mesél az anyaság örömeiről és nehézségeiről, valamint arról, hogyan egyensúlyoz a család és a karrier között.

Kozma Orsi félt, hogy az anyasággal megszűnik énekesnőként létezni (Fotó: Tóth Imre)

Kozma Orsi gyerekei feladták a leckét az énekesnőnek

„Az a fajta ember vagyok, akinek nem nőtt még be a feje lágya. Kicsit hóbortos, kicsit impulzív. Nem az a lenyugodott, bölcs valaki, mint te Laci” – hasonlította össze magát Palik László műsorvezetővel az énekesnő.

Kozma Orsi elmondta, azt hitte, segíteni fog rajta, hogy annyira nem fiatalon – 36 évesen – lett anyuka, de az ikerlányai bizony feladták a leckét, ami a türelmét illeti.

Amikor megtudtam, hogy két gyerekünk lesz egyszerre, teljesen levert a víz. A családunkban nem volt erre példa. Elsőre, ez egy sokk volt nekünk, egy darabig ráadásul úgy tűnt, hogy hármas ikreink lesznek

– árulta el Kozma Orsi.

Könnyes búcsú a színpadtól?

Orsi őszintén mesélt arról is, hogy ikerlányai születése után az első másfél év igazi mélyvíz volt számára. Hiába segített a család minden tagja, a kezdeti időszak kőkemény kihívásokat tartogatott. Az énekesnő ekkor háttérbe szorította a karrierjét is – úgy érezte, talán végleg búcsút kell intenie a színpadnak, és háztartásbeliként éli le az életét.

„Azt hittem, ennyi volt” – vallotta be. Ám idővel minden lecsendesedett körülötte, és ő is megnyugodott. Lassan, de biztosan újraépítette önmagát – anyaként, nőként és előadóként is.

A két lányom teljesen más egyébként, egyikük nyugodt, másik nagyon impulzív, folyton pörög. Igazság szerint magammal küzdök, de az egész életemnek ez volt a vesszőparipája, hogy bármit is csináltam azt a lehető legjobban akartam csinálni. Néha lehet csak annyit kéne tennem, hogy hátrébb lépjek és megnyugodjak

– árulta el Kozma Orsi.

Az énekesnő úgy érzi sokszor például neki fontosabb a leckeírás, mint a lányainak. Ahogy anya lett, mintha egyből megnyomták volna rajta az aggódás gombot, amit azóta sem engedtek el.