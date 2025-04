„Közkívánatra” – Bódi Sylvi végre közkinccsé tette!

Hogy miképp jutott el Bódi Sylvi az Instagram-oldalán a tavasztól, mint kedvenc évszakától a kovászos kenyérsütésig, no meg a receptig, az talán sosem fog kiderülni. Egy a lényeg: ettől bizony sokaknak összefut majd a nyál a szájában!

Nem látszik Bódi Sylvi alakján, hogy szereti a kovászos kenyeret (Fotó: metropol)

„Tavasz, a kedvenc évszakom, képekben… és közkívánatra Kovászos Kenyérsütés recepttel.”

– írja közösségi oldalán Sylvi, és egyből rá is tér a lényegre!

„Hozzávalók:

* kb. 360 g aktívkovász (kb. ennyi lesz a lent leírtak alapján elkészített kovászból)

* 510 ml víz (langyos)

* 800 g tönkölyfehérliszt

* 25-30 g só (finomőrlésű)

Opcionális: 90 g joghurt (natúr, cukormentes) és/vagy különböző magvak pl. dió.

A keveréshez, dagasztáshoz én robotgépet használok.”

Ami a kenyér elkészítését illeti:

„Az aktív kovászt feloldom (510 ml) langyos vízben (villával keverem el), hozzáadom a 800 g lisztet, sót. Ha van, akkor beledolgozom a joghurtot, magvakat, krumplit stb. és legalább 10 percig dagasztom géppel, közepes sebességgel.

Ha nagyon folyós, híg, akkor apránként adok hozzá egy kis fehér lisztet, akár több felvonásban, amíg jó állagú nem lesz.

Letakarva (ruhával) hagyom kb. 1,5 órán át. Majd végzek rajta egy hajtogatást, összesen háromszor 60 percenként. (Nyújtani óvatosan ujjakkal!) Minden hajtogatás után enyhén kiolajozott (olívával) műanyag tálba (az üveggel nehezebb később dolgozni) teszem, s letakarom ruhával. A 3. hajtogatás után 1 órával min. 12-16 órára (éjszakára) berakom a hűtőbe kelni/érlelődni. Ez a legfontosabb rész az egészséges kenyérhez.”

– írja Bódi Sylvi.

Majd így folytatja:

„A hűtőben min. 12 órát legyen a tészta! De egyébként én szeretem 24-36 óráig is keleszteni a hűtőbe tett tésztát, mert annál gluténmentesebb lesz és az íze is kovászosabb. (Egy természtgyógyász-füvesember is ezt a hosszabb kelesztési időt javasolta.) A sütőt sütés előtt legalább 30 percig alsó/felső/légkeverés üzemmódban 250-260 fokon felmelegítem. Ezzel egyidőben kiveszem a tésztát a hűtőből, s leveszem róla a takaró ruhát. Sütés előtt közvetlenül sütőpapírra (szilikonos, nekem a többi ráragadt a kenyérre) rakom, majd gyorsan bemetszem pengével a tészta tetejét és öntöttvas lábosba belerakom, majd fedővel sütöm 55 percig 250-260 C-on légkeverésessel, s csak felső sütőszálat működtetve. (Ha az alsó fűtőszál is működik, akkor megég az alja.) Utána kész. Kiborítom a lábosból, egy rácsra, s jól szellőző helyre (kamra) rakom, majd hagyom kihűlni. Úgy lehet megállapítani, hogy jól megsült-e a kenyér, ha sütés után az alját megkopogtatjuk, s mély/kongó hangot hallunk. Az 55 perc sütési időt ki kell tapasztalni, nekem ez bevált.”