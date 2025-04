Jakupcsek Gabriella: „Nagyon félek”

Sokan azt mondják, hogy 40 felett kezdődik csak igazán az élet, ezt mi sem támaszthatná alá jobban, minthogy a népszerű műsorvezető 46 évesen hozta világra legkisebb gyermekét. A már három unokás nagymamának sokan beszóltak amiatt, hogy nem hamarkodta el harmadik utódjának születését. Jakupcsek Gabriella most a Tények Pluszban mesélt arról, hogy miként élte meg ezt a folyamatot.

Jakupcsek Gabriella fiatalon szülte első két gyermekét, a lányát viszont 46 évesen hozta a világra (Fotó: Szabolcs László)

Jakupcsek Gabriella lánya születését nem kapkodta el

Amikor negyven éves voltam, akkor ép a harmadik gyerekemért küzdöttem, szóval nem foglalkoztam azzal, hogy mennyi idős vagyok. Sőt azt akartam elfelejtetni magammal, hogy mennyi az annyi. A 40 éves kor egy nőnek mindig vízválasztó, mert ilyenkor el kell dönteni, hogy akar-e családot vagy végleg lemond róla

– mondta a műsorvezető. Szerinte ilyen idős korban, akik nem a gyermekvállaláson gondolkodnak, azok más problémákkal küszködnek. Ilyen nehézség például a gyerekek kirepülése, egy házasság helyreállítása vagy a menopauza tüneteinek kezelése. Azonban van egy dolog, amitől ő is kifejezetten tart:

„Mérhetetlenül dühös vagyok”

„Én most fogom majd megélni néhány év múlva azt, hogy tényleg kirepül a családi fészekből az utolsó gyerekem. Ettől pedig nagyon félek azért, mert ez egy olyan életszakasz, amit egyszer mindenkinek meg kell élni, de nálam ez eddig elmaradt” – vallott őszintén Jakupcsek Gabriella, akinek két fia már felnőtt, sőt unokái is vannak, azonban 16 éves lánya még csak a gimnazista. A műsorvezető szerint azonban ennél vannak nagyobb problémák, amik többeket is érintenek.

„Mérhetetlenül dühös vagyok a nők helyzetét illetően, ugyanis ha negyven évesek leszünk, akkor láthatatlanná válunk. Azt gondolom, hogy például a médiában nincsenek megfelelően reprezentálva ilyen korú nők” – folytatta a sikeres újságíró-műsorvezető, aki szerint nem mindegy, hogy miként töltjük el életünk második felét, vagyis a lemez B oldalát. A háromgyermekes édesanya teljes mértékben beleállt ebbe a kérdésbe, ugyanis szerinte ez nagyon fontos téma a mai társadalomban.