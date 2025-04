Ahogy arról a Metropol korábban már beszámolt, kiderült, hogy meghívták a Tisza Párt elnökét a Női Sikernap című motivációs rendezvényre, ahol többek között Magyar Péter arról beszélhet majd, hogy “milyen kihívások, buktatók és sikerek vannak a támogató partnerségben”.

Jakupcsek Gabriella Magyar Péter meghívása miatt nem megy el a női konferenciára Fotó: Kállai Márton

Ami már csak azért is abszurd, mert Magyar Péter verbálisan és - a feleség elmondása alapján - gyakorlatilag fizikailag is bántalmazta egykori partnerét, illetve le is hallgatta. Az eseményre Jakupcsek Gabriella is hivatalos volt, aki most kiadott egy közleményt az esettel kapcsolatban.

A műsorvezető nyilatkozatát változtatás nélkül közöljük:

NYILATKOZAT Az elmúlt években azért dolgoztam, hogy tabuk ledöntésével, őszinteséggel, nyitottsággal beszéljek a változókorban lévő és az idősödő nők problémáiról, és segítsek nekik megkapaszkodni, pozitív jövőképet alkotni. A Női Sikernap filozófiája közel áll az ügyhöz, amelyben hiszek, ezért örömmel fogadtam el a felkérést. Azonban a szervezők tudtomon kívül a civil vendégek mellett egy aktív politikust is meghívtak a rendezvénysorozat első alkalmára. A női önelfogadás ügyét, amit meggyőződéssel és támogató szándékkal képviselek, szeretném távoltartani a pártpolitikai csatározásoktól, minden politikai oldaltól, mert hiszem, hogy bárminemű megosztottság csak árt neki. Úgy érzem, azzal tudok a legtöbbet segíteni nőtársaimnak, ha rámutatok: a problémákkal, amikkel szembesülünk, a kihívásokkal, amelyek érnek bennünket, nem egyedül kell megküzdenünk. Ehhez pedig arra kell koncentrálnunk, ami összeköt minket, és nem arra, ami szétválaszthat. Ezért ezen az alkalmon nem vállalom a megjelenést. Elnézést kérek azoktól, akik számítottak a részvételemre, de egy politikaivá váló rendezvény nem az én terepem. A nyilatkozat csak teljes egészében, változtatás nélkül idézhető!

- írta Facebook-oldalán Jakupcsek Gabriella.

