Ágy helyett repülő várta: így ünnepelték a magyar sztár 50. születésnapját

Ki hinné, hogy az ifjonti hév ellenére az Animal Cannibals tagjai felett is megállíthatatlanul repül az idő. Qka MC például hétvégén ünnepelte 50. születésnapját (valójában április 8-án lett félszáz éves), és egy váratlan meglepetésnek köszönhetően megtapasztalta, milyen az, amikor a vártnál térben és időben is jóval tovább tart a születésnap. Ágy helyett ugyanis repülőgép várta! Mondhatjuk: kitolták az ünneplést! De inkább mesélje el ő maga!

Qka MC (balra, pirosban) 50 éves lett! (Fotó: Pesthy Márton)

„A sztori:

– Szombat este 11-kor a szülinapi bulin megtudtam, hogy a három órás hajnali záráskor nem haza fogok menni, hanem egy autóval a reptérre. Igen, úgy ahogy vagyok. Semmi csomagolás, átöltözés. Woww. Jahh, és az úti cél valami tengerpart. (Szóval, Ausztria, Svájc, Szlovákia, Csehország kizárva)

– 03:00: Buli pont úgy sikerült ahogy terveztem. Beszélgetős, táncolós, sokat nevetős. Előállt az említett autó és irány a reptér. Parkolás, séta, csomagellenőrzés (nem is volt nálam semmi), majd némi gyorskaja a terminálba. Vasárnap hajnalban ennyi embert látni furcsa élmény. Hányan lehetnek vajon köztük, akiknek hozzám hasonlóan meglepi útban van részük? Nem tudom, de menő érzés négy órakor ilyesmin agyalni. Ráadásul 13-a van, ami megint csak izgalmas.

– Ötkor már a gépen csücsülök. MÁR TUDOM, HOGY HOVA MEGYÜNK!!! Próbálok aludni valamit a 2,5 órás repülés alatt, de még pörgetnek az élmények és a kíváncsiság.

– Helyi idő szerint kilenc órakor (otthon ez csak 8 leszállunk:……CIPRUSON. Autóbérlés, és szembesülés azzal, hogy itt fordított a közlekedés, majd irány a hotel.

– Reggel 10-kor inkább elhagyni szokták a szobákat, mint épp megérkezni oda. Meg is nyugtattak, hogy maximum egy órát kell várnunk. Addig is, irány a part, (még mindig az előző esti parti szettben) majd egy könnyed cézár saláta reggeli gyanánt.

– 11:00 órakor átvettük a szobakulcsokat, mikor is a recepciós az öltözékem és úti-okmányom láttán eszmélt, hogy itt bizony valakinek születésnapja van/volt/lesz. Volt. Öt napja. Kedvesen mosolygott és közölte, hogy ez esetben küldetne fel egy palack bort és némi gyümölcsöt a szobánkba. Ez is menő.

– Ennyi sok élmény fért bele 12 órába, mire végre kicsit vízszintesbe kerülhettem. Kis pihi, aztán irány Ciprus, mert innen is minél több élményt vinnék haza.

Tippek vannak, hogy mit ne hagyjunk ki?”

– írta Facebook-oldalán Qka MC, aki több fotót is megosztott a nem mindennapi sztoriról.