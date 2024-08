Elképesztő fotó! Így néz ki négy gyermek után a magyar sztár felesége

Mai napig járja az országot népszerű slágereivel az Animal Cannibals. A magyar sztár, Qka MC tavasszal betöltötte a 49. évét, ma is ugyanúgy imád fellépni, mint karrierjük kezdetén. Csak közben férj és édesapa lett, feleségével, Kittivel négy gyermeket nevelnek. A rapper rajong a családjáért, de tartja magát ahhoz a szabályához, hogy nem mutogatja őket.

Qka MC gyerekei és felesége eddig tabu téma voltak: nem mutogatja őket és nem nyilatkozik róluk (Fotó: TV2)

Szerelmes fotót mutatott feleségével Qka MC

Qka MC mintha mit se változott volna, amióta berobbantak a hazai zenei életbe. A magyar sztár pedig közben népes családot alapított, és mindent megtesz szeretteiért. A rapper és felesége, Kitti 2007-ben házasodtak össze, négy gyermekük született: 2008. nyarán kislánya született, akit másfél évvel később egy kisfiú követett, 2014. áprilisában pedig ikrekkel gyarapodott a család, egy újabb kisfiúval és egy kislánnyal. De bármennyire is büszke csemetéire Qka MC, vagyis Koller László sosem beszél róluk, nem mutat róluk fotókat. Annyit azért tudni, hogy az Animals Cannibals vicces, mégis fontos mondanivalóval járó szövegei után nem meglepő módon, egyáltalán nem szigorú apuka. A rossz zsaru szerepét feleségére bízta, akiről a nevén kívül azt lehet tudni, hogy kertész, virágkötő. De eddig fotót sem nagyon lehetett róla látni, ezért is meglepő hogy a magyar sztár most szerelmes, közös képet tett ki Instagram-sztoriba, amin jól látni, hogy Kitti négy gyerkőc után is gyönyörű.