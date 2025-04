Ábel Anita meglepő évfordulót ünnepel

Ábel Anita és olasz származású párja, Roberto Favaro 2019 óta alkotnak egy párt. Bár hivatalosan még nem házasodtak össze, már több mint két éve jegyben járnak, és a mindennapjaikban házastársként tekintenek egymásra. Anita gyakran férjeként mutatja be Robertót, hangsúlyozva, hogy kapcsolatuk mély és elkötelezett, függetlenül attól, hogy nincs hivatalos házassági okiratuk. De nincs is szükségük ilyesmire...

Ábel Anita szerelme teljesen boldoggá teszi a színésznőt / Fotó: Szabolcs László

Ábel Anita párja mindenben támogatja a színésznőt

A lánykérés 2022 májusában, Roberto születésnapi buliján történt, ahol az olasz család is jelen volt. Anita meglepetésként élte meg a pillanatot, amikor Roberto a tortavágás előtt olaszul kezdett beszélni, majd ránézett, és ő érezte, hogy valami különleges történik. A színésznő egyébként jó kapcsolatot ápol Roberto olasz családjával, különösen az édesanyjával. Anita egyébként olaszul is beszél, ami nagyban megkönnyíti a kommunikációt a külföldi rokonsággal. A jó kapcsolat oda-vissza igaz, Roberto is nagyon jóban van a színésznő lányával, Lucával, így ma már teljes családként élik az életüket. Immár hat éve.

A páros ezen a jeles napon egy szerelmes fotó-összeállítással jelentkezett a közösségi oldalakon, hogy megosszák az örömüket az egész világgal. A privát – eddig többségében –, sosem látott képeken pedig tisztán látszik, hogy tényleg nagyon jól megvannak együtt, és hogy ebbe a kapcsolatba nagyon sok évtized és közös élmény belefér. Még annak ellenére is, hogy sokan egy garast sem adtak volna arra, hogy ez a két, látszólag nagyon különböző ember akár egy hetet is képes lesz együtt élni. Ezért is meglepő a kritikusaik számára ez a hat év.