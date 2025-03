Vörös István: Minden feltétel adott ahhoz, hogy a legjobbat hozzam ki magamból

Vörös István: Szerintem akkor kerek a történet, akkor a leghitelesebb, ha egy szerző a zenét és a szöveget is saját maga írja, így egyértelmű a mondanivaló és az üzenet. Remélem, ez rajtam is érződik. A szöveg megírása, témaválasztása, stílusa szinte fontosabb, mint maga a zene, hiszen ha az leköti a hallgatóságot, máris megvan a figyelem. Persze ha a zene, a hangszerelés és az előadás ezt még jobban segíti, akkor jó igazán a produkció.

Hot!: Megvan ehhez a nyugodt háttered, hogy csak az alkotásra és az ihletre összpontosíts?

Vörös István: Igen, minden feltétel adott ahhoz, hogy a legjobbat hozzam ki magamból.

Hot!: Most éppen min dolgozol, mire készülsz?

Vörös István: Eddig 11 album dalai fűződnek a nevemhez, plusz élő és válogatáslemezek sokasága. Őszre tervezem a tizenkettediket, ami dupla album lesz, 30 dallal. Ezúton köszönöm a nagy Ismeretlennek, hogy újabban gyakran jönnek az ötletek: az ihlet gyakori vendég nálam. Ha már a köszönetnél tartunk, a zenekaromat is ki kell emelnem, meg a teamet, amely odaadó munkával segíti a produkciót. Készülünk a jubileumi koncertemre. Május 3-án a MOM Kulturális Központban 30 dalom lesz terítéken, szerintem a legjavából. A zenei korszakaimból meghívtam néhány régi zenésztársamat. Több dalban fellép Vikidál Gyula, Jankai Béla, Cirmos Kormos Gábor, St. Martin és Szalóki Anett. A pályámon ilyen még nem volt, már csak azért sem, mert az ember egyszer töltheti be ezt a kerek évfordulót. A jelszó továbbra is: „A Kultrock legyen veletek!”