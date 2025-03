Közös fotón mutatta meg ritkán látott anyukáját Sydney van den Bosch

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, hosszú évek után visszatért a TV2 képernyőjére A Nagy Duett. A zenés műsorban pedig versenyzőként vesz részt Sydney van den Bosch is, aki Pető Brúnó oldalán igyekszik teljesíteni hétről hétre.

Megmutatta ritkán látott anyukáját Sydney van den Bosch / Fotó: TV2

És ez szem látomást sikerül is nekik, hiszen már lement a második adás is, és a pár még nem esett ki. A csinos Szerencselányt pedig egy kellemes meglepetés is várta a legutóbbi műsor után, hiszen az édesanyja végig ott szurkolt neki a közönség soraiban. Sydney van den Bosch az adás után pedig egy közös szelfit is készített vele.

A Nagy Duett hátterében egész pontosan lelátóján/közönség soraiban megbújó szurkolók egyike: Mama

- írta a fotóhoz a csinos műsorvezető.

A képek a rajongókat is lenyűgözték, nem győzték dicsérni az anya-lánya párost.

„Szépségek” - fogalmazott az egyik kommentelő.

„Imádom duó” - jegyezte meg egy másik hozzászóló.

„De aranyosak vagytok” - írta egy harmadik követő.

Sydney van den Bosch fotóját ide kattintva tudod megtekinteni.