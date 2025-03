„Hozzáállás” – válaszolta határozottan, amikor megkérdezték tőle, mi a jó házasság titka. „Gondolj csak bele, mennyire szerencsés vagy, hogy már megtaláltad azt az embert, akivel minden este szívesen hajtod álomra a fejed. Aki meghallgat, támogat, megnevettet és elfogad úgy, ahogy vagy. Mindenkinek vannak hibái, mindenki idegesítő. Te is és én is. De ha házas vagy, jó eséllyel ez a valaki szereti a Te legidegesítőbb énedet is. Mennyire szuper már ez!” – válaszolt rajongóinak Rácz-Gyuricza Dóra.

Rácz-Gyuricza Dóra könyve nagyon népszerű / Fotó: Szabolcs László

„Ott lesz, amikor hibázol, amikor elbuksz és gyászolsz… és amikor kicsattansz a boldogságtól, akkor is! Rengeteg olyan ember van, akit egész élete során senki nem szeret annyira, mint ahogy ti egymást. Senki. Szerencsések vagytok, hogy megtaláltátok a másikat! Így gondolj a házasságra minden reggel” – tanácsolta Dóri.

Válaszolt az őt ért pletykákra is

Arra a kérdésre, hogy volt-e már olyan, hogy megrágalmazták vagy bántották valótlan dolgokkal, így válaszolt:

„Minden hónapban gratulál valaki, hogy terhes vagyok…Persze, azt gondolom, hogy ekkora volumenű figyelő szemek mellett lehetetlen ezt elkerülni, de soksoksok félreértés vagy éppen féltékenység szülte pletyka is elindul.”

Rácz-Gyuricza Dóra kora ellenére a nevelésben is hasznos tanácsokat ad

Egy anyuka azt írta neki: „Nagyon felnézek rád, igyekszem több türelmet elsajátítani tőled a kisfiam számára.”

Dóri válasza pedig tanítani való:

„Ha fogy a türelmed, nézz rá a kis kezére. Hogy mennyivel kisebb, mint a tied… Ő még picurka, aki tőled tanulja éppen, hogyan kell embernek lenni. Hogy hogyan kell kezelni, ha valami nem úgy van, ahogy szeretnénk. Hogyan legyen ő is türelmes, hogyan alkalmazkodjon. Tanítsd meg, ne félemlítsd meg. Te vagy neki a világmindenség. A biztonság. Tanuld meg te is, hogyan kezeld ezeket a helyzeteket, hiszen te vagy a felnőtt, aki most észszerű döntéseket kellene hozzon. A szuperpélda a jövőre. Menni fog!”

Szoptatás, elválasztás, fájdalom – így élték meg ők

A kislánya elválasztásáról is kérdezték:

„Ez egy örökké visszatérő kérdés… Egy évig, akkorra már csak napi egyszer, az esti elalvásnál. Sajnos annyira begyulladt a vállam, hogy hiába próbáltam gyógytornát, akkupunktúrát, muszáj volt elkezdenem gyógyszert szedni rá, mert már aludni sem tudtam. Négy egymást követő este a férjem ringatta álomba a kislányom, utána pedig már én is el tudtam altatni sima ringatással” – vallotta őszintén Dóri.