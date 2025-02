„Mindketten megsirattuk” – szívszorító, ami Rácz Jenőék kislányával történt

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra egy gyermek büszke szülei, aki elmondásuk alapján egy igazi belevaló kislány. Édesanyja szerint Kamilla nagyon határozott, ahogy ők ketten is, de olykor kell neki egy kis támogatás. Ilyen volt az az eset is, amikor a cumiját vesztette el. A sztáranyuka közösségi oldalán mesélte el az édes történetet.

Rácz Jenő kislánya ennél már nem is lehetne édesebb, az anyukája cuki történetet osztott meg Fotó: Szabolcs László

Sok szülőnek és gyereknek okoz gondot a cumiról való leszoktatás, most is ebben kértek tanácsot a követői Rácz-Gyuricza Dóritól. Az édesanya ugyan segíteni nem tudott, de azt elmesélte, náluk ez hogy zajlott ez a fontos esemény.

A Maldívon beleejtette véletlenül a teraszról a tengerbe a cumiját, és mondtam neki, hogy ha már lepottyant, akkor engedje meg, hogy elvigye a víz egy babadelfinnek, aki még pici és nagyon örülne neki

– mesélte a történetet, amiből persze a könnyek sem maradhattak ki.

„Mindketten megsirattuk ennek a korszaknak a végét is, de azóta is néha elmeséli, hogy milyen boldog most a kis delfin az ő cumijával” – árulta el.

Rácz Jenő családja így teljes

Bár a legtöbb családban az első gyermek után felmerül a kis testvér kérdése, Rácz Jenő és Gyuricza Dóra egyelőre nem biztosak a válaszban. Az édesanya nagyon boldog a jelenlegi felállással, és úgy érzi, teljes a harmónia.

Szerintem nagyon kiegyensúlyozottak vagyunk és nagyon sokat gondolkozunk a második gyereken, mert annyira jó most a kapcsolatunk. Szeretnénk majd valaha, csak az időzítést nem tudjuk még, mert most annyira teljesnek érezzük a családunkat, hogy kicsit bennünk van egy félsz, hogy megborul ez a mostanra kialakított rendszer

– mondta a Mokkában tavaly májusban.