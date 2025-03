„Le a felsőt!” – falatnyi bikiniben mutatta meg brutális idomait Opitz Barbi

Opitz Barbi neve az elmúlt hetekben főleg a Házasság első látásra sztárjával, Szolnoki Szabolccsal való érdekes kapcsolata miatt merült fel, ugyanis hol arról lehetett olvasni, hogy csak barátok, hol pedig arról, hogy valóban romantikus a viszonyok.

Opitz Barbi falatnyi bikiniben pózolt Fotó: Bánkúti Sándor

Opitz a találgatásoktól kicsit be is sokkalt, és arra kérte a követőit és médiát is, hogy inkább az új dalával foglalkozzanak, ami nem rég jelent meg. A sonkádi énekesnő most pedig a már jól megszokott szexi tartalmai miatt került ismét reflektorfénybe miután aprócska bikiniben pózolt az Instagram-oldalára feltöltött legfrissebb képen.

Férfi rajongóinak azonnal le is esett az álla, a látványt pedig nem hagyták szó nélkül.

„Hű de gyönyörű szép vagy!”

„Tündérke”

„Le a felsőt!”

– írták mások mellett a szexi fotókhoz.