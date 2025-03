Geszler Dorottya így látja sorsukat Stohl Andrással

S ahogy elindult a folyamat, azt érzékelem, hogy nem is lehet semmire számítani, mert itt minden megtörténhet és annak az ellenkezője is, akár egy adáson belül is. De ez így van jól! Azért mondtam igent a műsorra, mert ez egy új kihívás, egy nagyon jó játék. Nyilván egy dalversenybe nem neveztem volna be, de ez nem az, ez a műsor a szórakoztatásról szól. Hogy tudunk-e viccesek lenni, jópofák lenni, és közben kicsit énekelni is!