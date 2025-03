Végre megtörtént, amire mindenki várt: Meghan Markle megmutatta a gyerekeit – fotó

Igazi bulvár atombombaként robbant a hír év elején, miszerint Meghan Markle visszatért az Instagramra. A celebmami január 1-jén egy videóval jelentkezett be a tartalommegosztó platformon, és azonnal is meg is indultak a találgatások, miszerint a tengerparti felvételt férje, Harry herceg készítette egy, a kaliforniai otthonukhoz közeli strandon.

Meghan Markle megmutatta a gyermekeit

Meghan számítása pedig be is jött, ugyanis máris több millióan követik az Instagram-oldalát, ahol azóta is igen aktív. A sussexi hercegné azonban még így is igyekszik a magánéletükből keveset mutatni, így ha csak egy kis ízelítőt is oszt meg azonnal felrobban az internet. Mint ahogy az történt most is, miután egy tündéri közös képet osztott meg a két gyermekével, a kis Lilibet hercegnővel és Archie herceggel.

Minden nap egy szerelmi történet

– írta Meghan Markle a fotóhoz.