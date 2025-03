Leleplezték Katalin hercegné filléres öltözködési trendjét

Mindenki alig várta, hogy Katalin hercegné a nagy betegségét követően visszatérjen a munkához, hogy valami hír érkezzen róla. Sikeres kemoterápiájának köszönhetően a gyógyulás útjára lépett és visszakerült a rivaldafénybe, ami minden eddiginél jobban vetül rá. Ragyogó megjelenését azonnal górcső alá vette a média és rajongói hada. Ennek köszönhetően pedig sikerült megfejteni, mi a hercegné varázslatos ruháinak és kinézetének magabiztosságot sugalló filléres titka: a válltömés.

Kiderült, mi Katalin ragyogó megjelenésének a titka (Fotó: AFP)

A válltömésnek köszönhetően megjelenése ugyanis erőt sugároz, amivel azt jelzi, hiába a betegsége, erősebb, mint valaha. Nem csoda tehát, hogy – legyen szó kabátról, ruháról vagy épp blézerről – mindenben megtalálható az apró, filléres plusz, amitől kitűnik a tömegből. Ez pedig nem véletlen. Egyes vélemények szerint ugyanis a ruhatárban való változás komoly, ám mégis erőteljes üzenetet hordoz magával. A válltömések stabilitást és ellenállást üzennek.

A DailyMail emellett azt is kiemeli, hogy ezzel a hercegné ismét stílusikonná változhat, és visszahozhatja a divatba a válltömést, amely először az 1930-as években lett népszerű, majd 1970-ben tért vissza a divatiparba az olyan ikonikus luxusmárkáknak köszönhetően, mint a Balenciaga, az Yves Saint Laurent vagy épp a Dior. Épp ezért egy évtizeddel később Diana hercegné is előszeretettel viselte az ilyen darabokat, amelyeket, úgy tűnik, Katalin hercegné is rendkívül megszeretett.