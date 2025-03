Lékai-Kiss Ramóna foghíjasan állt kamera elé, mindenki sokkot kapott - Fotó

Március 30-én, vasárnap este folytatódik a Nagy Duett műsora. Ahogy az lenni szokott, úgy a harmadik élőshowban is fergeteges a hangulat. A műsorvezetők, a zsűri és a versenyzők között is folyamatos az adok-kapok, meg a viccelődés is.

Fotó: Szabolcs László



Az események megállíthatatlanul pörögnek, Kasza Tibi már bevállalta, hogy gatya nélkül zsűrizik, majd Hegyes Berci tárulkozott ki hálószoba titkokról. Ezután pedig Stohl András miatt fagyott meg a levegő. Bemutatkozó kisfilmükben ugyanis elárulták, az egyik táncpróbán baleset érte őket.

Ezután jött az újabb fordulat. Rami egészen extravagáns külsővel lepte meg Claudiát, olyannyira, hogy a műsorvezető alig ismert rá. A produkció sikeréért ugyanis a gyönyörűséges Lékai-Kiss Ramóna bevállalta, hogy egyik fogát feketére fessék, így foghíjas kinézettel állt a kamera elé. Az eredmény egyébként elsöprő siker lett, azonnal a zsűri lista elejére is ugrottak.