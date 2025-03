Dubaj tényleg egy különleges hely és nagyon élvezzük, hogy itt lehetünk. Mindig is el szerettem volna jutni ide, de eddig sajnos nem sikerült. Most viszont, hogy itt vagyunk, rengeteg izgalmas programban van részünk: voltunk szafarin, hajóúton és megnéztünk nagyon sok helyi nevezetességet, de elmentünk az operaházba is, mert nagyon szeretjük az operát