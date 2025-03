Örömkönnyekkel a szemében jelentette be Kiszel Tünde: valóra vált az álma!

Kiszel Tünde, az ország naptárdívája, nem véletlenül kapta ezt a nevet: már hosszú évtizedek óta örvendezteti meg a rajongóit a saját fényképeiből álló falinaptárakkal, amikből minden esztendőben tetemes mennyiséget sikerül eladni. Ha pedig valakinek mégsem sikerült hozzájutnia egy saját példányhoz, akkor sem kell szomorkodnia: Tünde a közösségi oldalán rendszeresen megosztja az éppen aktuális naptárfotót. A díva emellett arról is időről időre hírt ad, éppen merre jár, mivel tölti az idejét: a minap például azt jelentette be Instagramon, hogy elhagyta az országot, az útra pedig lánya, Hunyadi Donatella is elkísérte. Nemrég Tünde azt is elárulta, mi volt az úti cél.

Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella / Fotó: Szabolcs László

Régi nagy álmom vált valóra! Dubaj! Régóta vágytam erre a csodálatos és különleges helyre

– írta meg néhány fotó társaságában a naptárdíva Instagramon. Tünde valóban csak úgy ragyog a boldogságtól a felvételeken, mialatt a kommentszekcióban a rajongók a jókívánságaikat továbbították neki.

Érezzétek nagyon jól magatokat! Szépek vagytok! Sok-sok szuper élményt kívánok!

– írták az egyik hozzászólásban.

Szépek vagytok, Anya és Lánya! Érezzétek szuper jól magatokat, Tündém és Donatella, és jó pihenést kívánok Nektek!

– üzente egy másik lelkes rajongó.