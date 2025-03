Győzike és Bea asszony elhagyja az országot: Balira készülnek, ahol nagy nap vár rájuk

Gáspár Bea és Győzike már óvodásként ismerték egymást, és bár az útjuk egy időre szétvált, szerelmük azóta is kitart. 1993-ban fogadtak örök esküt egymásnak először, majd egy évvel később meg is született első közös gyermekük, Evelin, akit 20a2-ben követett Virág. Rengeteg mindenen vannak túl, egy ország előtt élték életüket, így nem meglepő az sem, hogy tizedik, jubileumi esküvőjükre bárki jöhet, ismerős és ismeretlen is, ha kifizeti a részvételi díjat.

Tizedik nagy napjukra készülnek.

Az összeg azonban várhatóan busás lesz, miután a nagy nap most Balin lesz. Indonéz hagyományok, helyi tradíciók szerint, balinéz pappal, angol nyelven. A lagzira ráadásul már nem is kell sokat várni, másfél hónap múlva ugyanis ismét kimondják a boldogító igent Győzike egy bakancslistás álomútján, aminek lehetőségét egy utazási kiállításon látták.

A rokonok közül azonban nem biztos, hogy mindenki ott lesz majd. A legnagyobb kérdés Győző testvére, akivel örökségi vitájuk odáig vezetett, hogy már nem is beszélnek egymással, pedig csak egy gipszkarton választja el őket abban az ikerházban, amit azon a telken építettek, amit édesanyjuktól örököltek 10 éve.

Az építmény a miénk, a telek nem a miénk

- árulta el a probléma forrását a showman, aki minderre azok után jött rá, hogy hirdetni kezdte Nógrád vármegyei házát, amit azonban Zsolti nem engedett eladni, mondván, a Győző házához tartozó telek nem az övé.