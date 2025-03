Aurelio kiakadt a Farm VIP-ben: „Bevisznek a börtönbe még egy évre?!”

A Farm VIP szerdai adásában, fájdalmas felismeréssel kell szembenéznie a sárga csapatnak. Világossá válik számukra, hogy a rekkenő hőségben minden ételük megromlott. Bár ez a tény mindenkit megvisel, Aureliót egyenesen „falhoz vágja” és nem is tudja féken tartani fortyogó dühét.

A Farm VIP Aurelio számára túlélőtáborrá változott (Fotó: TV2)

Kajaválság a Farm VIP-ben

„Oké, hogy itt élek a sz*rba, de hozzon már valaki egy hűtőt! Azért nem állatok vagyunk, hallod! Fel*aszom magam tényleg! És akkor ugatnak, ha egy dinnyét idehoz az ember! Esküszöm, abban voltam, hogy engem már nem lehet kihozni a sodromból, de Gáspár Zsolti ezt is megoldotta.”

Tényleg, ez már mindennek a teteje!

„Hozzon ide valaki egy hűtőt, mert lebontom ezt az egészet! Mi lesz? Bevisznek a börtönbe még egy évre?! Nem egy laborpatkány vagyok ba*dmeg!” – fakadt ki Farm VIP kamerái előtt Aurelio, aki még most, jó idővel a forgatás után is idegbe jön, ha vissza kell emlékeznie arra a napra, amikor majdnem feladta a játékot. A fiatal híresség most a Metropol kérésére idézte fel azt a pillanatot, amikor elszakadt nála a cérna.

Aurelio képtelen volt féken tartani dühét (Fotó: TV2)

Aurelio: „Szó szerint azon agyaltam, hogy felveszem a táskám és elhúzok onnan a francba”

„Indítsuk ezt a témát messzebbről! Tény, hogy tapasztalt vagyok a nem éppen főúri lakomák tekintetében, mert bár a börtön előtt azt és annyit ettem, amit és amennyit csak akartam, de a rácsok mögött megtanultam, hogy az élet nem habos torta, de még csak ehető leves sem. Nyilván nem a Hiltonban voltam, így nem is támaszthattam nagyobb elvárásokat.”

Maradjunk annyiban, hogy ezen a vonalon is ráébredtem, milyen jó helyzetben is voltam a szabad életemben, ahol lehettem ínyenc

– kezdte Aurelio, akit éppen a börtönben töltött töltött, nehéz időszak miatt érintett érzékenyen, hogy a Farm VIP-ben rájuk romlott a kaja. „Amikor kijöttem, újra elég jó viszonyba kerültem az ételekkel, ami látszik is a képernyőn. Faltam édesanyám és Niki főztjét és… Aztán a farmon, ott volt Horváth Gréta, aki a semmiből is csodát tudott főzni. Volt, hogy hat tányérral is betoltam abból, amit készített. Bevallom, amikor kiderült, hogy mindenünk megromlott, valami összetört bennem. Szó szerint azon agyaltam, hogy felveszem a táskám és elhúzok onnan a francba. És ezt nem az egóm, hanem a testem mondatta velem. Kiakadtam, na…” – magyarázta lapunknak Aurelio.

Hogy a sárga csapat hogyan oldja meg az éhkoppot, az kiderül szerda este a TV2 képernyőjén.