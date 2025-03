De édesek! Palácsik-Ráthonyi Tímea megmutatta: már három babájuk van

Sokáig kellett harcolnia az anyaságért Palácsik-Ráthonyi Tímeának, de az álma végül valóra vált. Béranya segítségével nemrég világra jött a kisfia, Ben, mi több, az üzletasszony jelenleg maga is babát vár: egy kislányt. Lehetne még ennél is teljesebb a boldogsága? A büszke anyuka nemrég egy igazán szívmelengető fotóval jelentkezett, amelyen a kisfia - aki már igazi kis hajas baba -, a karjai közt alszik, mialatt a cicája is a lábai mellett pihen.

Három kisbaba mind együtt

- írta a 24 óráig elérhető Instagram-történetében Tímea.

Mutatjuk is az édes fényképet!