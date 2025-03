Ettől elolvadsz: megmutatta kislánya legelső cipőcskéit Palácsik-Ráthonyi Tímea

Palácsik-Ráthonyi Tímea hosszú év küzdelmei után jelentette be nemrég az örömhírt, hogy édesanya lett, miután béranya segítségével világra jött a kisfia, Ben. Mi több, az üzletasszony azt is elárulta, jelenleg ő maga is gyermeket vár, egy kislányt, így talán nem túlzás kijelenteni, hogy Tímea talán még soha nem volt annyira boldog, mint most!

Palácsik-Ráthonyi Tímea Fotó: Markovics Gábor

A napokban, nőnap alkalmából, Tímea egy igazán szívmelengető fotót osztott meg a közösségi oldalán: ezen egy pár babacipő látható, a saját lábbelijei mellett. A fénykép nagyon megérintette az üzletasszony követőtáborát: csakhamar számtalan hozzászólás érkezett a kommentszekcióba.

Ez egy annyira de annyira kedves kép. És annyira megható ahogy egy Édesanya gyermekét várja!

– jegyezte meg az egyik rajongó Instagramon.

Nagyon megható fotó! Szívből gratulálok, Boldog babavárós időszakot és jó egészséget kívánok a kis családnak!

– továbbította jókívánságait egy másik kommentelő.

Mutatjuk is a bájos felvételt!