"Nagyon szerettük!" - Szülőfaluja is gyászolja Bényi Ildikót

Ildikó itt nőtt fel köztünk, Encsre járt gimnáziumba és itt is érettségizett, majd Budapesten végezte az iskoláit. Mivel az édesapjának, Bényi Józsefnek százötven hektár földje volt, ő maga is besegített a földművelő munkákban. Az apukája is egy nagyon segítőkész, jóhiszemű ember