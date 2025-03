"Ildikém, nem ebben állapodtunk meg!" - Búcsúznak a kollégák Bényi Ildikótól

Drága Ildi! Nem találom a szavakat… Napfény voltál és hatalmas forgószél… Derűvel, üdeséggel, kiapadhatatlannak tűnő energiával… Most is hallom a hangod, ahogy a folyosón találkozva köszönsz, és megkérdezed: »Szia Noémi, mi újság, minden rendben?« … Most azt válaszolnám, nem, semmi sincs rendben! Ez így nem lehet rendben! … Hogy nem jössz többé. Ez döbbenetes és felfoghatatlan, nagyon sokan vagyunk vigasztalhatatlanok. Nyugodj békében!