A Nagy Duett: Komoly balesetek után lép színpadra a TV2 sztárja

A nyugdíjasok védőszentjeként is gyakorta emlegetett Schmuck Andor számos szituációban bizonyított már ország-világ előtt, ám most igazán kemény fába vágta a fejszéjét. Március 16-án ugyanis ő is színpadra lép A Nagy Duett új évadának első élő show-jában, a káprázatos Sári Évi partnereként.

Schmuck Andor A Nagy Duett sajtótájékoztatóján (Fotó: Kovács Dávid/Metropol)

A Tisztelet Társaságának elnökéről nem állíthatjuk, hogy ne lenne kalandvágyó: írt már könyvet a félresikerült Tinder-randijairól, többször is fellépett a Szenes Iván emlékesten, olyan is előfordult, hogy hentesnek állt, korábban pedig azzal borzolta a kedélyeket, hogy a saját sírját látogatja a Fiumei úti sírkertben.

A Nagy Duett: Schmuck Andor komoly balesetek után lép színpadra

No, de ne kalandozzunk el ennyire, vissza A Nagy Duett 2025 első élő show-jához, amiben Schmuck Andor operettet fog énekelni, tehát egy igazi bonvivánként szeretné belopni magát a nézők szívébe. Mivel a köztudottan romantikus lelkű politikust az elmúlt időszakban több olyan baleset is érte, ami miatt a kórházban kötött ki, felmerült bennünk a kérdés: nem tart esetleg egy újabb csúnya sérüléstől?

„Van csúnyább bukás is annál, minthogy vasárnap leesek a színpadról. Például ha nem sikerül megtanulnom a koreográfiát. Bár a táncbetétem csak húsz másodperces, az a húsz másodperc éveknek tűnik még nekem. Egyik kedves barátnőmmel, Zsuzskával is órákat gyakoroltam, hogy jól menjenek azok a bizonyos lépések, és valóban nagyon várom a vasárnapot. Az a fő célom, hogy a csodálatos Sári Évinek ne okozzak csalódást” – vallotta be töredelmesen lapunknak Schmuck Andor, aki a Csárdáskirálynő egyik emblematikus dalát adja majd elő. Bár a politikus jelenleg szingli, őt ismerve még az sem elképzelhetetlen, hogy Schmuck Andor felesége A Nagy Duett nézői közül kerül ki.