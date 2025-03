Szabó Ádám élete egyik legfontosabb estéjére készül

Összeállt hazánk egyetlen dalválasztójának döntős mezőnye, A Dal 2025-ös évadának szombat esti fináléjában a produkciók a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretével hangoznak el. A nyolc döntős produkció között ott van Szabó Ádám is, a harmonikás énekes hamarosan apuka lesz, az Örök hűség című dal is Jenniferrel közös születendő babájuknak íródott. Az érzelmes szerzeménynek jó esélye van megnyerni a versenyt, így díszes társasághoz csatlakozna.

Szabó Ádám érzelmes szerzeménnyel indul A Dal 2025-ös évadának megnyeréséért: születendő gyermeküknek írta a dalt (Fotó: Szabolcs László)

A Dal korábbi győztesei

A tavalyi győztes László Evelin a Legényes című dallal tarolt, amit az idei döntőben is előad majd extra produkcióként. Evelin tavaly fődíjként egy berlini stúdiófelvételt nyert.

„Még mindig felfoghatatlan, micsoda iramban száguldhatok a csillagok felé. Végre élem az álmaimat és ez hatalmas kincs. Immáron nagyobb közönséghez is elérhetnek a dalaim, az üzeneteim. Nem is tudom, mit kívánhatnék még. Talán csak annyit, hogy hallgassák nyitott szívvel azokat, vigyék hírüket és szeressék őket” – fejezte ki érzéseit tavaly a Hejőszalontáról származó, eredetileg kozmetikusnak készülő nő, aki a győzelem után nem sokkal feleség is lett.

2023-ban a Titán zenekar diadalmaskodott Éjféli járat című dalukkal. Az erdélyi, Szászrégenből származó csapat akkor fennállásának már huszadik évfordulóját ünnepelte. A versenyre már részben megújulva, fiatalabb tagokkal jelentkeztek, és rajt-cél győzelmet arattak.

Egy évvel korábban, A Dal 2022-es évadát Oláh Ibolya nyerte meg: a Megasztár első évadának második helyezettjét aligha kel bemutatni. Bár a bulvárhíreknek régóta nem főszereplője, a zenei karrierjét azóta is építi, sikeresen, erre volt bizonyíték a három évvel ezelőtti győzelme, a Sztárban Sztár 2023-as évadában pedig bronzérmesként végzett, mondjuk a távozása elég zajosra sikerült.

A korábbi években a Kaukázus nevű alternatív zenekar nyert, előtte pedig Rácz Gergő és Orsovai Reni párosa diadalmaskodott. Az azt megelőző években a tét az Eurovíziós Dalfesztiválra való kijutás volt, így képviselhette hazánkat a nemzetközi versenyen Pápai Joci kétszer is, az AWS, Freddie, Boggie, Kállay-Saunders András, ByeAlex valamint a Compact Disco.