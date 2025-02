Mint ahogy azt a Metropol korábban megírta, 2023 elején bombaként robbant a hír, miszerint válik az egyik hazai álompár, Tápai Szabina és Kucsera Gábor.

Tápai Szabina komoly lépésre szánta el magát Fotó: Markovics Gábor

Újra egymásra talált Tápai Szabina és Kucsera Gábor

A páros akkor 10 év házasság és 3 gyerek után döntött úgy, hogy külön utakon folytatják tovább. nincs tovább. Majd nagyjából egy év múlva, 2024 májusában ismét ledobták a bulváratomot: Kucsera Gábor Hajdú Péter esti műsorában vallotta be az egész országnak: kibékültek Szabinával, újra együtt a család.

A sztárpár azóta rengeteget dolgozott a kapcsolatukon és azon, hogy ezúttal működjenek a dolgok kettejük között, hiszen a gyerekeket sem szeretnék egy újbóli szakításnak kitenni. A minden jel arra utal, hogy megérte az újrakezdés, ugyanis azóta is csak ragyognak, Szabina a Dancing with the Stars legutóbbi évada alatt is végig támogatta szerelmét, akinek Stana Alexandra volt a táncpartnere, karácsonyi családi fotójuktól pedig egyenesen felrobbant az Instagram.

Tápai Szabina: Ezennel lezárom

Éppen ezért is most nehezen búcsút az ünnepi időszaknak a sztármami, aki közösségi oldalán számolt be róla, hogy minden ünnepi kelléket elpakolt az otthonukból, "az utolsó égő is felkerült a padlásra".

Ezennel lezárom a karácsonyi feelinget az otthonunkban! Az utolsó égő is felkerült a padlásra! Nagyon várom a tavaszt, hogy a kertben tölthessük az időnk nagy részét, hogy elkezdjünk virágokat ültetni!

- írta a pakolós fotókhoz Tápai Szabina, amelyeket IDE kattintva tudsz megnézni!