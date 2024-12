Kucsera Gábor és Tápai Szabina finoman szólva is nehéz időszakon vannak túl, hiszen tavaly év elején bombaként robbant a hazai bulvár világában a válásukról szóló bejelentés. Mondhatni egy ország döbbent le a hír hallatán, azóta pedig rengeteg hullámvölgyön mentek át, végül azonban ismét egymás karjaiban kötöttek ki.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina meghitt családi pillanatot osztott meg Fotó: HATLACZKI Balazs

A fantasztikus örömhírről idén májusban számoltak be, az egykori sportolók pedig azóta is azon vannak, hogy kiegyensúlyozott családi életet élhessenek. Erről pedig legújabb karácsonyi fotójók is árulkodik, amit látva le sem tagadhatnák, hogy valóban boldogok.

Mindenki Kucsera Gábor és Tápai Szabina gyönyörű családján ámul

Ez pedig követőiknek is azonnal feltűnt, többen pedig még véleményüknek is hangot adtak.

„Elképesztő mennyire domináns Gábor… A gyerekek a tükörképei. A végtelenbe és tovább… Nektek így kell maradni és hálásnak lenni ezért a szép családért”.

„Gyönyörűek vagytok! Álomszép vagy Szabim! Boldog karácsonyt Nektek”.

„A legszebb pár. Gyönyörű gyermekekkel”

„Boldog karácsonyt nektek is! Gyönyörű család vagytok!”

– írták mások mellett a kommentelők.