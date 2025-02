Sydney van den Bosch: „Csak a hóban ültem és szidtam mindent is”

Sydney van den Bosch jelenleg Ausztria havas hegycsúcsait élvezi szerelme oldalán. Közös romantikus kiruccanásra mentek el, hogy együtt hódoljanak közös szenvedélyüknek a snowbordozásnak.

Sydney van den Bosch / Fotó: TV2

Ám mint az a Tv2 Szerencselánya elárulta, nem indult zökkenő mentesen a kapcsolata a snowbordozásással. Gyerekként sokáig kellett kérlelnie az anyukáját, hogy megtanulhassa ezt az extrém sportot, majd mikor engedélyt kapott rá, alaposan meg kellett küzdenie a deszkával. Anyukája már ügyesen siklott a sílécen, de az akkor tinédzser Sydneynek még mindig alapos fejtörést okozott a deszka. Ám nem adta fel, és tovább gyakorolt, mára pedig az egyik legkedveltebb szórakozása lett a snowbordozás. Erről közösségi oldalán osztott meg egy őszinte bejegyzést, amiben nemcsak aranyos történetét osztotta meg, hanem megvillantott eljegyzési gyűrűjét és új síruháját is.

„Vannak azok akik síelő családba születnek… és szinte hamarabb tanulnak meg csúszni, mint futni. Na hát ez nem én vagyok éveken át amíg mások sí táborba mentek nyüstöltem anyukámat, hogy én is szeretnék menni… ezt 15 éves koromra értem el, amikor tiniként sokkal “menőbbnek” tűnt snowboardozni megtanulni, mint síelni. Nos az első 3 alkalommal amikor anyukám már hasított a sílécén én még mindig csak a hóban ültem és szidtam mindent is, hogy milyen hülye sport ez majd most, hogy NAGYJÁBÓL stabilan állok a boardon 15 évvel később kell bevallanom, hogy bárcsaaaaak megtanulnék síelni és nem kéne a hóban ülnöm míg bekötöm a snowboardom kötését. 60 évesen nem tudom, hogy fogok leülni vagy felállni a hóból, de az biztos, hogy 10 évente benevezek egy új szettre, amit 19 évesen vettem az mára adta fel a szolgálatot (persze a mérete se feltétlenül ideális most már) úgyhogy ebben a vagány barna szettben simán csúszhatok 40 éves koromig” – mesélte nosztalgikus hangulatban Sydney van den Bosch bejegyzésében, amit ide kattintva tekinthetsz meg.