Sydney van den Bosch álomszép combokat villantott - Fotó

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, az egykori szépségkirálynő élete egyik legszebb időszakát éli át, amióta oltár elé állt kedvesével, Kaszás Benjáminnal. Még tavaly ősszel jelentette be, hogy a házassága egykori férjével, Egerszegi Tamással véget ért, a szerelem azonban hamarosan ismét rátalált. Nem sokkal később sor került az eljegyzésre is, majd egy mesebeli szertartás keretein belül a Szerencselány és párja örök hűséget esküdtek egymásnak.

Sydney van den Bosch / Fotó: TV2

Azóta nemcsak Sydney van den Bosch él mesevilágba, de követőinek is azzá varázsolta a közöségi oldalát. Egyre másra érkeznek a boldog és önfeledt posztok, amiken csak úgy sugárzik a szerelmes híresség. A TV2 Szerencselánya nyugodtan elmondhatja magáról, hogy az egyik legszebb nő a világon. A meleg színekkel világító fehér karácsonyfa előtt egy gyönyörű, és egészen rövid fehér ruhácskában pördült egyet Sydney van den Bosch, így megvillantva álomszép mosolyát és méteres combjait. Egy biztos ezzel a megjelenéssel valószínűleg bárkit képes levenni a lábáról.