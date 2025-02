Sármos férfi kapta karjaiba Szandit – Mi ez, ha nem szerelem?!

A szemünk előtt nőtt fel, s lett tinisztárból sikeres énekesnő, feleség, háromgyermekes édesanya Szandi. Férjének, a Solarisból és az Első Emeletből ismert Bogdán Csabának 1999-ben mondta ki a boldogító igent. Házasságuk példaértékű, nem véletlen, hogy Szandi az idei Házasság hetén is fontosnak tartotta, hogy beszéljen a házasságról az Instagram-oldalán, ahol több, saját esküvői képét is megosztotta – rajongói legnagyobb örömére. Az egyik fotón az látható, ahogy a sármos férfi, az akkor már férj, Csabi karjaiba kapja Szandit – mi ez, ha nem szerelem?!

Negyedszázada házas Szandi és a férje, Bogdán Csaba

„A Házasság hete idei mottója: «Beszélgessetek a házasságotokért!» Csabival idén lesz 33 éve, hogy megismerkedtünk és 26 éve, hogy a jó Isten színe előtt is megfogadtuk, hogy jóban-rosszban kitartunk egymás mellett. Szerintem férfi-nő, szülő-gyermek és testvéri kapcsolatban is fontos, hogy indulatmentesen és őszintén tudjunk beszélni egymással akkor is amikor a helyzet nagyon nehéznek és megoldhatatlannak tűnik. Úgy gondolom, jó kommunikációval sok kapcsolat megmenthető lenne. A boldogságunkért nap mint nap tenni kell, az eredménye pedig egy olyan kincs, ami felbecsülhetetlen.”

– írja Instagram-oldalán Szandi. Szavaiból kiderül, hiába a bő három évtizedes kapcsolat és az összecsiszolódás, nem szabad hátradőlni és rutinból élni a másikkal. Az a bizonyos „a boldogságunkért nap mint nap tenni kell”-gondolat arra utal, hogy bizony ők is mind a mai napig tesznek a másikért, egymásért.

Szandi korábban így vallott a hosszantartó párkapcsolat titkáról.

„Sokszor kérdezik tőlem, hogy mi a hosszantartó párkapcsolat titka. Nagyon nehéz erre röviden válaszolni. Egyet tudok, hogy mi sokat tettünk mindketten azért, hogy boldogok legyünk. Ahhoz, hogy együtt tudjunk fejlődni, sokszor lejjebb kell adni az ego-ból, az önzést pedig el kell felejteni.”

– írta közösségi oldalán az énekesnő, aki szerint tévhit, hogy távoli, szép helyre elutazni ahhoz, hogy a párok tudjanak egymással foglalkozni. Sokan mondogatják, év közben semmire sincs idejük, különösen a másikra nem, de majd nyáron, amikor elutaznak, akkor mindent bepótolnak! Szandi szerint ez csak kifogás.

„Nem szabad sérelmeket dédelgetni, inkább megbeszélünk minden problémát őszintén. Nem kell elutazni távoli szép helyekre ahhoz, hogy tudjunk egymással foglalkozni. A hétköznapokban is meg lehet találni azt az időt, ami csak kettőnkről szól. Meg kell tanulni megbocsátani egymásnak, ha sérelem ér és nem szabad haragot tartani, a lángot pedig – ami egykor fellobbant – igenis életben lehet tartani!”