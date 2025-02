Rosszullétéről vallott, ezt gyanítja a születésnapos Kern András

Decemberi rosszulléte után Kern András állapota foglalkoztatta az összes rajongót, ám semmilyen konkrétum nem derült ki arról, hogy miért kellett a színészt kórházba szállítani. A ország Kardos doktora a napokban ünnepelte 77. születésnapját, aminek kapcsán azt is elárulta a Mokkában, mi történt vele év végén.

Kern András felesége gyerekkori kedvencével lepte meg a színészt (Fotó: Máté Krisztián)

Barátai és kollégái a Játékszínben köszöntötték Kern Andrást, míg felesége otthon lepte meg. Ennek ellenére a színésznek vegyes érzelmei vannak az évfordulóval kapcsolatban.

A 77-et már nem lehet olyan nagyon ünnepelni, mert ez már nem olyan nagy öröm

– mondta elgondolkodva a TV2 riporterének.

Mindemellett persze nagyon örült a rengeteg köszöntésnek, amit kapott.

„Pezsgőt meg virágot is kaptam az előadás után, a nézők is felálltak, nagyon örültek nekem. Aztán, amikor hazajöttem, a feleségem lepett meg gyümölcsrizzsel, mert egész gyerekkoromban mindig azt kaptam a születésnapomra. Az a kedvenc édességem. Jól telt, és jólesett, rengetegen hívtak meg írtak nekem” – vallotta be mosolyogva.

Kern András szerepeiből ugyan nem vesz vissza, de igyekszik figyelni arra, hogy ne hajtsa túl magát (Fotó: Szabone Zsedrovits Enikő)

Kern András rosszul lett, pánikbetegségre gyanakszik

A felhőtlen ünneplést azért némiképp beárnyékolta, hogy a színművész decemberben egy előadás közben rosszul lett, aminek azóta sem tudják az okát. Most elárulta, mit sejt a háttérben.

Irtó ijesztő volt, és nagyon kellemetlen, de nem lehet tudni, hogy mi történt. Olyan volt, mintha a szívemnek, az agyamnak vagy más fontos szervnek lenne valami nagy baja. De azután bevittek a kórházba mindenféle vizsgálatra, és azt mondták, hogy valószínűleg valamilyen pszichés probléma volt, mert a szerveknek nem lett semmi baja. Manapság ezt pánikbetegségnek hívják, azt hiszem, de ezt senki nem mondta így ki, úgyhogy azóta sem tudom, hogy mi volt ez

– árulta el.

„Talán egy kicsit kevesebbet kell dolgozni, mert akkor a betegségek sem jönnek olyan könnyen, azt mondják. De jól vagyok” – tette még hozzá.