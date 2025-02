Polgár Tünde kiakadt: Újabb durva kiadás vár rájuk

Polgár Tünde és Polgár Árpád hónapok óta azon dolgoznak, hogy felújítsák a floridai tengerparton álló házukat, amit gyakorlatilag lenullázott az a két bivalyerős hurrikán, ami a térségben pusztított. A teljes felújítási folyamatot közvetítették követőiknek, és bár maga a ház már készen van és újra régi fényében tündököl, de az épületet körülvevő kert, bizony még most is úgy fest, mint egy harctér egy bombatalálat után. Ergo egyelőre Polgár Tünde és a műkincskereskedő férje nem ülhetnek a babérjaikon, hiszen van még munka és persze költség is bőven.

Polgár Árpád hatalmas sziklákat szeretne a kertebe (Fotó: YouTube)

Polgár Tünde: „Egy zsák fehér, vagy fekete kő durván kétezer dollárba kerül”

A hangsúly most a költségeken van, hiszen Polgárék sem gondolták volna, hogy némi kavicsért és kőért, egy kisebb vagyont kérnek arrafelé. Több „szaküzletet” is felkerestek és alig hittek a szemüknek. Polgár Tünde egyenesen arra jutott, hogy talán saját kezével kéne követ törnie, vagy bányásznia, ha olyan kertet szeretne, amilyet megálmodott. „Megkérdezzük az árakat, mert ezeken nincs feltüntetve” – kezdték a „kőpiacon” nézelődve, majd miután szembesültek a rájuk leselkedő újabb költségekkel, autóba pattantak és másik lehetőségek után néztek. „Na, megkérdeztük az árakat és most jó is, hogy ülünk.

Brutális áraik vannak ezeknek a köveknek és kavicsoknak.

Egy zsák fehér, vagy fekete kő durván kétezer dollárba kerül (800 ezer forint). A szállítást még nem is számoltuk… Illetve nekünk egy zsák, még egy blokkhoz sem elég. De nem adjuk fel, megyünk tovább. Talán bizonyos dolgokat, a különleges sziklát, vagy az üveg követ megvehetjük itt. De amiből sok kell, azt máshonnan kell beszerezni. Egyébként egy darab olyan szikla, ami tetszik, ötszáz és hétszáz dollár között van” – számolt be a kerthelyzetről Polgár Tünde, aki miután végzett egy gyors fejszámolást, arra jutott, hogy talán az lesz a legjobb, ha saját, szorgos kezébe veszi az irányítást.

Polgár Tünde arra jutott, hogy: Magad uram, ha szolgád nincsen... (Fotó: YouTube)

„Semmi gond, nyolc-tíz év alatt bejön a kert ára”

„Ha kiszámolom, hogy mennyit kell költenünk csak az alapanyagra, úgy érzem, hogy megcsinálom inkább magam ültetem el egyenként a fűszálakat. Persze igaz, hogy ha egy olyan kertet hozunk létre, amit nem kell havonta kertésszel gondozni… Hiszen háromszáz dollárt fizetünk a kertésznek…. Egy évben nagyjából háromezer dollárt spórolhatnánk. Szóval semmi gond, nyolc-tíz év alatt bejön a kert ára” – tette hozzá keserédes nevetéssel Tünde.