Három hónap után került elő a Megasztáros: „A műsor után tartanom kellett egy rövid digitális detoxot”

Orbán Rudi a Megasztár 2024-es évadának második helyezettjeként végzett, azonban így is – minden túlzás nélkül – győztesként tekinthet magára: saját dalaiból is adhatott elő a színpadon, számait pedig már játssza a rádió is. Egy időre eltűnt a nyilvánosságtól, ám most újra bejelentkezett.

Orbán Rudi hosszú idő után jelentkezett be a rajongóknál, máris ígéretes fogadalmat tett (Fotó: Máté Krisztián)

Jönnek az új dalok

Orbán Rudi megasztáros szereplésével sokak kedvence lett, a nézői szavazatok és persze a zsűri szeretete a TV2 tehetségkutatójának döntőjéig repítette. Bár végül a Megasztár győztese Gudics Máté lett, Rudi sem szomorkodhat. A szerény fiúnak szüksége volt egy kis szusszanásra, egy kis elvonulásra a felhajtás elől. Ám addig sem tétlenkedett, egy albumra való új számot készített a színfalak mögött. Rudi az Instagram- és a TikTok-oldalán is novemberben posztolt utoljára, most viszont újra bejelentkezett.

„A műsor után tartanom kellett egy rövid digitális detoxot, de a zenék gőzerővel készülnek, lassan egy teljes albumot meg lehet velük tölteni, fellépések is lesznek, szóval hamarosan érkezem a pontos időpontokkal!” – ígérte rajongóinak, akik szeretetteljes kommentekkel árasztották el.

„Már ideje, nagyon várjuk az újdonságokat” – írta egy követője.

„Nagyon várjuk” – erősítette meg egy másik kommentelő, míg legtöbben szívecskékkel fejezték ki szeretetüket.

Orbán Rudi gyerekkora óta tudja, ez az útja

Orbán Rudolf megasztáros karrierje mesébe illően alakult: tizenharmadikként, a közönség szavazataival jutott be a fiú, akiről már gyerekként kiderült, van érzéke az énekléshez.

„Tulajdonképpen amióta csak az eszemet tudom, az éneklés volt számomra az az út, amin járni szerettem volna. Az első kvázi fellépésemre középsuliban került sor, amikor az osztálytársaim rábeszéltek, hogy énekeljek a ballagási ünnepségen. A Fly My to the Moon című Kaye Ballard dalt énekeltem négyszáz ember előtt, és alaposan meglepődtem a sikeren. Az előadásomat hallotta egy színházi ember is, és a végén meg is erősített abban, hogy ez lehet az én utam” – idézte fel korábban a Metropolnak Rudi, friss ígérete szerint pedig hamarosan új saját dalokkal rukkol elő a vőlegény.