Megasztár: Orbán Rudolf nem egyedül készült, szerelme így segítette

A Megasztár felfedezettje, Orbán Rudolf büszkén mesélt arról, hogy 16 éves korában ismerkedett meg szerelmével, akinek idén nyáron meg is kérte a kezét. Több mint egy éve élnek együtt, minden napjukat együtt is töltik, így nem csoda, hogy nagyon hiányoztak egymásnak. A versenyző csodaszép szőke kedvese mint kiderült, már kiskora óta táncol, ezért elkísérte Rudolfot a táncpróbára is.

Mindig is béna voltam táncban

- mondta magáról a versenyző, aki azért reméli, hogy a produkcióját értékelni fogja a közönség. Ezúttal egy igazán szép dallal érkezett, a második adásban Ed Sheeran slágerét énekelte.