Mesébe illő gyermekkoráról beszélt Marics Peti kedvence, Orbán Rudolf

Aligha akadhat nagyobb önbizalomnövelő tényező egy tehetségkutató versenyzője számára, mintha egyenesen a nézők bizalmát élvezve juthat be a legjobbak közé. Az idén, 12 év hallgatás után griffmadárként újjászülető Megasztárban ez a szerep Orbán Rudié lett, aki ráadásul egy szívfacsaróan érzelmes, saját dallal lépett színpadra a TV2 sikerműsorának első élő showjában. A fiatal tehetség csont nélkül menetelt is tovább, így eljött az idő, hogy részletesebben is bemutassuk őt olvasóinknak. Marics Peti „cimboráját” a gyermekkoráról faggattuk, melyben fontos, ha nem a legfontosabb szerep jutott nagypapájának, akivel számos izgalmas nyári kalandot élt át Orbán Rudi, aki tőle kapta az első biztató szavakat is, már ami az éneklést illeti.

Orbán Rudi pillanatok alatt lett a Megasztár nézőinek kedvence (Fotó: Bors)

Orbán Rudi: „Jártuk az erdőket...”

„Nagyon szerettem a gyermekkoromat. A családdal töltött nyarak emlékei ma is élénken élnek bennem. Ezek főszervezője a nagypapám volt, aki összetrombitálta az egész családot és minden évben közösen indultunk el Erdélybe egy hosszú és kalandos lakókocsis túrára. Jártuk az erdőket júniustól augusztusig és esténként vadkempingekben vertünk tanyát.”

A nagypapámnak – és rajta keresztül nekünk is – szoros kapcsolatunk alakult ki Erdéllyel, ahol ma is élnek rokonaim

– kezdte lapunknak Orbán Rudi, aki arra is emlékszik, hogy melyik volt az a dal, amit legelőször tanult meg amolyan sajátos, gyereknyelven a nagypapájától.

Orbán Rudi saját dalával magasra tette a mércét a Megasztár első élő show-jában (Fotó: Máte Krisztian)

Középiskolában aratta első nagyobb sikerét a Megasztár tehetsége

„Hogy pontosan hány éves voltam, azt nehéz lenne megmondani, de szerintem úgy négy lehettem, amikor a papám megtanította nekem a Queen együttes We Will Rock You című számát, amit ha csak úgy magamnak énekelgetek, ma is az akkor átírt módon teszem, vagyis nálam a refrén így hangzik: We will vaktyúk…” – mesélte nevetve Orbán Rudi, majd felidézte az első igazi sikerét, melyhez nem kellett túl sokat visszautaznia emlékeiben, hiszen a középiskolában történt. „Tulajdonképpen amióta csak az eszemet tudom, az éneklés volt számomra az az út, amin járni szerettem volna. Az első kvázi fellépésemre középsuliban került sor, amikor az osztálytársaim rábeszéltek, hogy énekeljek a ballagási ünnepségen. A Fly My to the Moon című Kaye Ballard dalt énekeltem négyszáz ember előtt, és alaposan meglepődtem a sikeren. Az előadásomat hallotta egy színházi ember is, és a végén meg is erősített abban, hogy ez lehet az én utam” – mondta a Megasztár döntősei közé nézői szavazással bejutó 23 éves tehetség.