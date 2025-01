Gudics Máté a tűzvész ellenére sikeresen megérkezett Los Angelesbe

Gudics Mátéval megfordult a világ, miután még decemberben megnyerte a TV2 nagy sikerű tehetségkutatójának, a Megasztárnak a hetedik évadát. A 40 milliós főnyeremény mellett pedig kapott egy lehetőséget arra, hogy felvegye egy dalát a Los Angeles-i Paramount Recording Studios-ban. Azonban Los Angeles állapota – a hetek óta tartó tűzvész miatt kérdésessé vált a bicskei énekes amerikai utazása.

Gudics Máté, a rajongók nagy örömére decemberben megnyerte a Megasztár hetedik évadát Fotó: Máté Krisztián

A megasztár győztese korábban nyilatkozott a Borsnak év végi és 2025-ös terveiről, többek között a kaliforniai kiruccanásról.

„Pár napra megszöktem a családdal Siófokra, ahol egy wellness szállodában próbáltam pihenni. Azért csak próbáltam, mert most minden idegszálammal az új dalok írására koncentrálok. Köztük van az is, amit hamarosan Los Angelesben vehetek fel a világ egyig legismertebb és legprofibb stúdiójában, hiszen ez volt az egyik nyeremény, ami a Megasztár győzelmemmel járt” – mesélte Máté, aki közben meg is érkezett Amerikába.

Hello Hollywood! Megérkeztem, minden rendben, készülünk a dal felvételére. Addig is néhány kép és az első napomról

– írja az énekes egy Instagram-posztban.

Nem hiúsult meg Gudics Máté Los Angeles-i utazása

A bicskei énekes már január elején tervezte útját Los Angelesbe, amit még a városban tomboló tűzvész se tudott keresztülhúzni.

„Hamarosan indulok és térülök-fordulok, így a család nélkül utazom majd. Mindössze négy-öt napunk lesz a munkára és persze a a kliphez is forgatunk majd néhány képkockát. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen már most látszik, hogy lesz dolgom bőven az idei évben" – nyilatkozta Gudics Máté.

A Megasztár győztese azt is elmondta a Los Angeles-i utazás kapcsán, hogy szerencsére olyan városrészbe mennek, ami távolabb van a tűzkatasztrófától, ezért ők biztonságban vannak.