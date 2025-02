Hullan Zsuzsa: Nagyon fogom szeretni az unokáimat, az biztos

Hullan Zsuzsa őszintén mesélt a múltjáról, a karrierjéről és a családjáról a hot! magazinnak.

Hullan Zsuzsa jó kapcsolatot ápol a lányaival - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

hot!: Amikor kerestelek, azt mondtad, édesanyáddal kell vizsgálatokra menned. Jól van a mamád?

Hullan Zsuzsa: A hó miatt elmaradtak a vizsgálatok. Nem tudtam lemenni Bodajkra. Édesanyám 83 éves, és hál’ Istennek, jól van. Van egy kis kertje, amiben mindent megtermel. Rendkívül mozgékony, kirándul a barátnőivel. 71 évesen kezdett el festeni, csodás műveket alkot, volt már kiállítása Székesfehérváron és Budapesten is. Ha meglátogatom, lecsapok az új képekre. És a lányaimnak is van tőle néhány festményük. Köt, horgol különleges darabokat. Olyan, mint a főnixmadár, mindig feltámad. Reméljük, így is marad: nagyon sok dolga van még az életben.

hot!: A lányoknak is szoros a kapcsolatuk a nagymamával?

Hullan Zsuzsa: A három generációnak – anyukámnak, nekem és a két lányomnak – olyan szoros a szövetsége, ami ritkaság. A lá­nyaim azt mondják, hogy a nagyi mindig fején találja a szöget. A sok tapasztalat teszi. Tud a fiatalok fejével gondolkodni, nincs semmiféle generációs különbség.

Nem erőlteti az unoka témát - Fotó: archív / hot magazin

hot!: Mennyi idősek most a gyerekeid?

Hullan Zsuzsa: Anna 34 lesz, az ELTE-re járt, de érdekelte a matematika, és nem akarta kihasználatlanul hagyni a tudását, és elvégezte a Műegyetem villamosmérnöki karát is. De megmaradt a művészi vénája, nála van átjárás a két világ között. Vera 29 éves, a Metropolitan Egyetemen diplomázott vizuális kultúrából, kortárs művészettel foglalkozik kurátorként, az én fotókiállításaimnak is ő a kurátora. Fantasztikus gyerekeim vannak! Nekem ők a mindeneim. Amikor férjhez mentem, én repültem ki a fészekből, ők ott maradtak a lakásban. Ahogy cseperedtek, azt mondták: ahhoz, hogy jó testvérek maradjanak, külön kell költözniük. Így is lett, és remek a kapcsolatuk.

hot!: Várod az unokát?

Hullan Zsuzsa: Egy-két éve feltették a kérdést, mit gondolok erről. Nem szólok bele az életükbe.

Majd ők eldöntik, mikor legyen gyerekük, és amikor lesz, én nagymamává válok, és nagyon fogom szeretni az unokáimat, az biztos.

De nem attól nyerne értelmet az életem, ha nagymama lennék, ugyanis nem unatkozom, rengeteg dologgal foglalkozom.