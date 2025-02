Házasság első látásra Reni: „Mindenkinek ajánlom, aki önismeretre vágyik”

Házasság első látásra Reni nagy reményekkel vágott bele a műsorba, s bár elsőre úgy tűnt, hogy szerencsésen megtalálta az igazit, hiszen Wollner Péter Brumival való kapcsolata a kisebb zökkenőket leszámítva igazi tündérmesévé avanzsálódott, nemrég kiderült: az ő útjaik is különváltak végül.

Házasság első látásra Reni és Brumi végül nem maradt együtt: a pár a válás mellett döntött (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra Reni: „Én sem őt képzeltem volna magam mellé”

A csinos exfeleség 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban válaszolt a követői kérdésekre, többek között arra, hogy mit tanácsolna azoknak, akik szeretnének jelentkezni a Házasság első látásra következő évadába.

Mindenkinek ajánlom, aki szeretne önismereti fejlődésen keresztülmenni, vagy csak kapni egy visszaigazolást arról, hogyan működne egy párkapcsolatban. Olyanok jelentkezzenek, akik tényleg szeretnének elköteleződni, hogy ne vegyék el feleslegesen a helyet azoktól, akik szerelemre vágynak. Viszont nem javaslom olyanoknak, akik lámpalázasak és nem tudnak nyitottan állni a kísérlethez, vagy olyanoknak, akik félnek szembenézni a hibáikkal és a gyengeségeikkel, mert nekik nem való.

Reni őszintén válaszolt arra a kérdéskörre is, hogy a műsor óta kivel milyen viszonyban maradt: „Szétszakadt a brigád, Peti, Orsi, Judit, Marica, Reni egy klikk, de velük jóban van Geri is. Mi pedig hárman, a két Zolival vagyunk szorosabban. Mikivel szintén szoros maradt, csak mivel ő messzebb lakik, kevesebbszer tudunk találkozni vele. Ramit is kedvelem, de nagyon elfoglalt. Gerivel jó a kapcsolatunk, illetve nekem Renivel és Maricával sincs bajom. Senkire nem haragszom, Szabira sem. Akire igen, az nem a műsorban látott vagy hallott dolgokért van.”

Reninek és Bruminak egyébként egy emberként drukkoltak a nézők, hiszen közel voltak hozzá, hogy tényleg sikersztorinak könyveljék el a kísérletet. Most viszont, hogy már tudjuk, nincsenek együtt, az egyik hozzászóló úgy vélekedett, Peti nem illett Renihez sem külsőleg, sem belsőleg, amelyre Reni egyetértően reagált.